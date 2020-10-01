Елена Летучая вышла в свет в черном платье-бюстье с разрезом и с бриллиантовым колье

Телеведущая появилась на ужине журнала GQ без мужа. Однако это не помешало ей повеселиться.

Елена Летучая прославилась, когда стала вести шоу «Ревиззоро». Потом, как многие помнят, она сменила работу. Телеведущая собиралась снова много путешествовать, но врачи именно тогда запретили ей перелеты. Однако блондинка проявила себя в иных разных телепередачах и стала снимать свое шоу. Изюминкой ее образов всегда становятся лаконичные наряды. Монохромные луки реально стали изюминкой звезды.

Минувшим летом Елена вместе с мужем Юрием Анашенковым оказалась в Танзании. Они плавали на лодке, наблюдали за дикими животными и устраивали романтические вечера. А теперь пара вернулась в Москву и снова радует поклонников своими совместными публикациями. Но на вечерний ужин журнала GQ телеведущая пришла без спутника. На светском мероприятии Летучая появилась в черном платье-бюстье в пол с разрезом от бедра. Босоножки и роскошное ожерелье с бриллиантами дополнили ее лук.

Сначала девушка пообщалась с гостями, а потом отправилась за бокалом. Подруги подловили блондинку, которая стала танцевать. К слову, для гостей спел Владимир Пресняков. Вечер телеведущая провела весело, хоть и была без мужа. Поклонники восхитились ее образом. «Шикарно выглядите», «Леночка — поправилась! Вам так идет», «Нереальное платье», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что также посетили мероприятие: Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Дава, Светлана Бондарчук и другие известные персоны.