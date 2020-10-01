«Загугли звезду»: Ирина Слуцкая откровенно рассказала о неизлечимой болезни и личной жизни
Видео
Пьянки и любовные трагедии отца Михаила Ефремова
Видео

Клептоманка в прошлом: Настасья Самбурская призналась, что неоднократно совершала кражи

Актриса с детства страдает клептоманией.

Клептоманка в прошлом: Настасья Самбурская призналась, что неоднократно совершала кражи
Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская умеет удивлять своих фанатов неожиданными признаниями. На этот раз звезда «Универа» призналась, что однажды в детстве решила прикарманить чужую вещь, а именно цепочку подружки. Об этом Настасья рассказала в YouTube-шоу «Блеф».

«У меня этот фетиш с детства. Когда понимаю, что можно что-то сныкать, и делаю это, возникает чувство удовольствия. Я помню, как в детстве украла у подружки цепочку и пошла к ней в гости, спрятав украшение под свитером.  Так и не отдала потом. А как-то из ресторана я утащила вешалку», — призналась Самбурская.

Недавно актриса рассказывала о том, что ради миллиона рублей готова съесть кошачий корм. Причем в месяц для комфортной жизни ей требуется от 500 тысяч рублей и больше.

Тэги

Анастасия Самбурская новостиклептоманияНастасья Самбурскаянеожиданное признаниеНовости googleоткровенное признание