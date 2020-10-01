Виктория Лопырева в алом платье с цветочным принтом позировала на террасе в Белеке

Виктория Лопырева в свое время получила титул «Ростовская красавица», а потом и звание «Мисс России». Девушка обладает эффектной внешностью. Год назад она стала мамой. Модель родила сына Марка Лео от бизнесмена Игоря Булатова. Блондинка быстро вернулась в форму после родов. Девушка несколько месяцев провела в Майами, а потом вновь стала путешествовать. В Москву она приезжала, чтобы навестить близких и узаконить отношения с избранником.

Последние месяцы Виктория отдыхает в Турции. Модель проживает на вилле с супругом и сыном. Она часто делится красочными кадрами с побережья. Девушка уже получила бронзовый загар. Она занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. На днях блондинка устроила морскую прогулку, во время которой веселилась с друзьями и позировала в роскошном вечернем платье. Лопырева отмечает, что все же большую часть времени ее жизнь не отличается от большинства других женщин. Она готовит, ухаживает за сыном и наслаждается радостями жизни вместе с мужем.

Накануне модель поделилась новыми фото. На этот раз она позировала на террасе в Белеке. Девушка предстала в алом платье на запах с романтичным цветочным принтом. Наряд подчеркнул красивое декольте. Виктория распустила волосы и сделала нежный макияж с акцентом на глазах.

Поклонники одарили звезду комплиментами. Многие подчеркнули, что девушка обладает необычной внешностью. «Вика, вы красавица. Глаз радуется глядя на вас», «Викуля и выглядит как фея», «Вика, какая ты все таки молодец! Ты пример для всех», «Такая женственная», «Очень вам идет такой фасон», «Платье прелесть, как и вы», — прокомментировали пост подписчики.