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«Мы сильно постарели?»: Муцениеце встретилась с другом из «Закрытой школы»

Агата и Игорь Юртаев не перестают общаться после съемок сериала.

«Мы сильно постарели?»: Муцениеце встретилась с другом из «Закрытой школы»
Агата Муцениеце сыграла старшеклассницу Дашу Старкову в сериале «Закрытая школа». Фото: Instagram.com/agataagata

39-летняя актриса Агата Муцениеце опубликовала свежий снимок в одном из московских кафе на странице своего микроблога. Бывшая жена Павла Прилучного сделала селфи с коллегой по телесериалу «Закрытая школа».

Ведущая авторской программы «Честный развод» встретилась с другом и актером Игорем Юртаевым. 31-летний артист известен по роли Ромы Павленко в «Закрытой школе». Вместе с Муцениеце Юртаев играл на одной площадке еще в далеком 2011 году. Именно тогда в России начали снимать адаптацию испанского телесериала «Черная лагуна».

«Ну что, мы сильно постарели?» — написала под фото Агата.

Также актриса добавила тематические хештеги: «закрытая школа», «Даша Старкова», «Роман Павленко», «он меня убил». Последним тэгом Муцениеце напомнила поклонникам, что по сценарию фильма герой Юртаева пытался избавиться от Даши Старковой.

Актриса Агата Муцениеце и актер Игорь Юртаев
Игорь Юртаев одним из первых подружился с Агатой Муцениеце на съемочной площадке «Закрытой школы». Фото: Instagram.com/agataagata

Отметим, что последний раз съемки молодежного сериала проходили в 2012 году. Участие в этом проекте стало судьбоносным для Муцениеце. Там Агата познакомилась со своим будущим мужем Павлом Прилучным. В июле 2011 года Агата и Павел поженились, а через два года у пары родился первенец. Спустя еще три года Прилучный и Агата стали родителями дочки Мии. Однако в июне этого года актеры развелись.

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