«На кого больше похож Стефан?»: Оганесян разместил свои детские фото и снимки Черно

Участник шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян в Instagram разместил свой детский снимок. Кроме того, он приложил фото жены Саши Черно, еще одной звездной участницы телестройки. Рядом на фотографии можно увидеть их сына Стефана.

«Споры не утихают, на кого же больше похож Стефан. На мать или отца. Скажу вам так. От каждого из нас он взял самое лучше, именно поэтому я так постарел. А вы, что скажите? На кого больше похож на данный период времени?» Иосиф Оганесян

«На Сашу очень похожа кроха. Счастья ему», «Он еще изменится тысячу раз и будет в конечном итоге похож сам на себя», «Что-то есть от папы, а что-то от мамы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно Саша Черно и Иосиф Оганесян стали счастливыми родителями сына Стефана. При этом вскоре они вернулись на телестройку. В последнее время Саша Черно часто рассказывает, как протекала ее беременность.