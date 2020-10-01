«Загугли звезду»: Ирина Слуцкая откровенно рассказала о неизлечимой болезни и личной жизни
Видео
Пьянки и любовные трагедии отца Михаила Ефремова
Видео

«На кого больше похож Стефан?»: Оганесян разместил свои детские фото и снимки Черно

Как отметил участник «Дома-2», их общий сын взял от родителей самое лучшее.

«На кого больше похож Стефан?»: Оганесян разместил свои детские фото и снимки Черно
Иосиф Оганеян и Саша Черно. Фото: instagram.com/_iosif91/

Участник шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян в Instagram разместил свой детский снимок. Кроме того, он приложил фото жены Саши Черно, еще одной звездной участницы телестройки. Рядом на фотографии можно увидеть их сына Стефана.

«Споры не утихают, на кого же больше похож Стефан. На мать или отца. Скажу вам так. От каждого из нас он взял самое лучше, именно поэтому я так постарел. А вы, что скажите? На кого больше похож на данный период времени?»

Иосиф Оганесян

«На Сашу очень похожа кроха. Счастья ему», «Он еще изменится тысячу раз и будет в конечном итоге похож сам на себя», «Что-то есть от папы, а что-то от мамы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно Саша Черно и Иосиф Оганесян стали счастливыми родителями сына Стефана. При этом вскоре они вернулись на телестройку. В последнее время Саша Черно часто рассказывает, как протекала ее беременность.

Тэги

Иосиф ОганесянСаша ЧерноСаша Черно последние новостиСтефан ОганесянШоу "Дом-2"