Назло «короне»: седеющий Киркоров, Dava без Бузовой и «беременная» Собчак на премии GQ

Звезды пришли на гала-ужин в честь престижной премии «Человек года» от журнала GQ, не испугавшись коронавируса.

Престижная премия журнала GQ «Человек года» не дрогнула перед коронавирусом – организаторы собрали на церемонию представителей российского бомонда. В последний день сентября на сайте мужского журнала стартовало голосование за финалистов.

По традиции, выбирают лучших сразу в нескольких номинациях: бизнесмена, режиссера, актера, музыканта, продюсера…

А чтобы старт был удачным, накануне, 30 сентября, в выставочном комплексе Государственного Исторического музея собрали весь российский бомонд на гала-ужин. От сияния звезд рябило в глазах, здесь собрались самые маститые и именитые, самые популярные и талантливые….

Сидели плечо к плечу за длинным столом, пили шампанское, пожимали друг другу руки и дружно улыбались на фото.

Маски и перчатки замечены не были, а весь совсем недавно приключилась поучительная история.

После «Кинотавра», который прошел в Сочи в середине сентября, заболел коронавирусом режиссер Александр Молочников, возлюбленный Екатерины Варнавы. Он приехал представлять фильм «Скажи ей», а в итоге чуть не «наградил» короной пару десятков российских актеров.

Как бы грустно ни звучало, CoViD-19 снова пошел в атаку. Данные по заболеваемости в Москве, да и по всей России, стабильно растут последние недели. Власти осторожно раздают рекомендации: уйти на удаленку, отправить детей на каникулы раньше срока, лишь бы не допустить вспышки вируса.

Остается только надеяться, что среди гостей гала-ужина не оказалось разносчиков болезни, иначе через пару недель все новости будут только из больниц.

Среди гостей была замечена Яна Рудковская, в черном вечернем платье с модными рукавами-фонариками и ремнем от Chanel, активно беседовала со звездой TikTok Даней Милохиным.

Кстати, Даня Милохин был не единственный, кто нарушил «черный» дресс-код мероприятия. Он пришел на важное мероприятие в пиджаке-оверсайз и кедах.

Творческие планы на будущее обсуждал и Филипп Киркоров вместе с блогером и певцом Давидом Манукяном, больше известным по именем Dava. Недавно творческий тандем презентовал совместную работу — клип «Ролекс». Отзывы поклонников разнятся, но пара обещает продолжить сотрудничество.

Но творческие успехи были далеко не главным вопросом, которые окружающие хотели задать Манукяну. Куда больше интересовало, почему возлюбленная блогера Ольга Бузова не сопровождала его на мероприятии. Слухи о расставании пары не утихают последние пару месяцев.

Модельер Валентин Юдашкин пришел с супругой.

Семейно были и Ксения Собчак с Константином Богомоловым. Очевидно, массовое мероприятие в Сочи и история с больным коллегой не напугала знаменитую пару, они снова вышли в свет.

Ходят слухи, что Ксения ждет ребенка, а наряд, который выбрала светская львица, отлично маскирует линию талии. Так что остается только гадать, подтвердятся ли домыслы. Кстати, это уже не первый раз, когда говорят о том, что у пары будет ребенок, но каждый раз ведущая отрицает эту информацию.

А вот Елена Летучая наоборот подчеркнула все свои достоинства: и линию талии. и стройные ноги и точеные плечи.

Ставку на ноги сделала не только Летучая, но и Светлана Бондарчук. Только экс-супруга Федора Бондарчука решила взять повыше.

Илья Прусикин из группы Little Big тоже предпочел выделиться из толпы.

«А я сегодня диско-мэн, на волне семидесятых», — заявил он репортерам.

Среди гостей были также модный дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной, Ксения Чилингарова, Наталья Синдеева, Ян Цапник и многие другие.

Что касается средств защиты, то организаторы о них позаботились заранее: в вестибюле стояли санитайзеры, маски, перчатки. Правда, звезды предпочли позировать перед камерами с открытыми лицами и не только.