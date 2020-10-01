Кудрявцева в джинсах скинни и жакете небесного цвета предстала с подругой

Лера Кудрявцева не скрывает, что любит проводит время с семьей. Минувшим летом она отдохнула в Адлере, а затем в Сочи. Примечательно, что телеведущая летала с дочкой Марией, а также взрослым сыном Жаном, а вот ее муж Игорь Макаров все лето провел в Москве. Девушка не скрывала, что поправилась за время карантина. Она носила наряды свободного кроя, чтобы скрыть фигуру.

больше по теме 49-летняя Лера Кудрявцева в алой блузке из шелка и брюках по фигуре пришла на работу Телеведущая за один день снялась в нескольких передачах.

Кудрявцева для многих поклонников стала иконой стиля. На работе она всегда предстает в женственных образах. Телеведущая носит платья-футляры, брючные костюмы и броские блузки. В обычной жизни она предпочитает более комфортные образы. В солнечный день 49-летняя блондинка поделилась фото с прогулки с подругой. Они запечатлелись в центре Москвы. Лера позировала в джинсах скинни и жакете цвета выцветшего денима. Светская львица также дополнила образ белой футболкой и яркими кроссовками.

«32 года дружбы. С днюхой, бро», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие одарили ее комплиментами: