Со вкусом все в порядке: Кейт Миддлтон показала стройные ноги в узких джинсах

Накануне Кейт Миддлтон побывала в скаутском лагере, который находится в одном из самых неблагополучных районов Лондона. Герцогиня Кембриджская весело провела время с ребятами: они жарили зефир на костре, делали своими руками открытки для пожилых людей. Для визита в лагерь Кейт выбрала интересный наряд.

На Кейт была светло-голубая рубашка и узкие джинсы от Massimo Dutti, и жилет британского бренда Really Wild. Его стоимость составляет 638 долларов (почти 50 тысяч рублей). Обувь выбрала тоже дизайнерскую. Ботинки на плоской подошве от See By Chloé. В них герцогиня уже появлялась на публике в прошлом году, когда посещала один из лондонских парков. Особое внимание Миддлтон зафиксировала на украшениях. Она выбрала серьги ирландского ювелирного бренда. Как сообщает Daily Mail, их стоимость – 44 фунта стерлингов (почти 4500 рублей). Аксессуар создал ювелир Айслин О’Брайен. Их герцогиня получила в подарок в начале года, когда приезжала в Ирландии.

Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в одной из популярных лондонских кондитерских, где сами испекли бублики. Тогда особое внимание публики также привлекли серьги герцогини. Специалисты по украшениям решили, что выбрав аксессуар с розовым камнем, Кейт подала знак Меган Маркл.