Экс-возлюбленная Эмина облачилась в одинаковые джинсы с подругой для прогулки с дочкой

Эмин Агаларов во время карантина перестал скрывать, что расстался со своей второй женой Аленой Гавриловой. Они прожили в браке чуть больше года и успели обзавестись дочкой Афиной. От прошлых отношений с Лейлой Аливой у артиста также есть сыновья Али и Микаил, кроме того пара воспитывала приемную дочку Амину. В одном из интервью бизнесмен заверил, что его сердце свободно.

Музыкант регулярно видится с младшей дочкой. Приглядывать за ней ему помогает мама. Но накануне девочка снова оказалась у Гавриловой. По договоренности с певцом кроха живет со своей мамой. Ранним утром девушка отправилась на прогулку с наследницей и взяла с собой подругу. Так вышло, что Алена оделась с ней в одном стиле. Девушки примерили одинаковые широкие джинсы и кеды.

Также мисс Мордовия показала свою подросшую дочку. Так как в столице уже прохладно, девочка была облачена в морковные джоггеры, белую толстовку и серебристую пуховую жилетку. Малышка с деловым видом катила игрушечную коляску.