«Идеальная форма сердца»: Каменских вслед за Седоковой обнажила бедра в нюдовом бикини

Настя Каменских минувшим летом не только работала, но и путешествовала. Певица не скрывает, что счастлива в браке с рэпером Потапом. Продюсер нисколько не ограничивает девушку и во всем поддерживает. Поклонники были ошарашены, когда он снял свою жену в стиле ню. Артистка, к слову, без стеснения позирует обнаженной. Она сильно похудела к свадьбе и теперь старается следить за своей фигурой. А недавно пара улетела на отдых. Они остановились на уединенной вилле на побережье.

Сначала Настя устраивала морские прогулки. Она наслаждалась теплой погодой вместе мужем. Потом девушка стала облачаться в романтичные мини-платья, демонстрируя стройные ноги. А очередной осенний день певица провела на пляже. Сначала она запечатлела себя дома. Каменских надела нюдовую сорочку поверх купальника, игриво спустив одну лямку. Девушка предстала без макияжа. Она с улыбкой на лице шла загорать.

Потом Настя не устояла и запечатлела себя на лежаке у моря. Артистка позировала в нюдовом бикини, обнажив упругие бедра. Купальник телесного цвета создавал эффект второй кожи, поэтому выглядела девушка очень соблазнительно. Поклонники одарили жену Потапа комплиментами. «Такие ножки отрастила», «Вот это фигурка, топчик», «Ягодицы роскошные, Ким отдыхает», «Идеальная форма сердца», «Шоколадная зайка», «Без мужа еще прекрасней», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

К слову, нюдовые купальники стали трендовыми. Недавно в подобном образе позировала Анна Седокова, когда отдыхала с возлюбленным в Майами. Певица тогда произвела фурор своим видом, взбудоражив подписчиков.