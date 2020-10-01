«Доброе утро от тропической девушки»: Каменских в белоснежном топе и трусиках расположилась на кровати

Певица Настя Каменских в Instagram разместила красивый кадр с отдыха. На фотографии она запечатлена на огромной кровати. При этом звезда предстала в красивом белоснежном топе и трусиках.

«Доброе утро от тропической девушки». Настя Каменских

Любопытно, что пользователи обратили внимание на ноги красавицы: «Настя, какой у вас размер обуви. На фотографии очень большая нога», «Настя, нельзя быть такой красивой», «Шаловливая», «Вы просто само очарование», — отметили подписчики.

Напомним, что Настя Каменских почти полтора года назад вышла замуж за рэпера Потапа, с которым они давно выступают вместе. Часть поклонников звезды считали, что это какой-то пиар-роман и брак якобы ненастоящий. Впрочем, звезды постоянно выкладывают совместные снимки. Судя по всему, они действительно счастливы. Супруги вместе путешествуют и всячески подчеркивают, что им хорошо наедине друг с другом.