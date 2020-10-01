«Это будет лучший подарок»: Чулпан Хаматова в день рождения призналась, какой презент хочет получить

Чулпан Хаматова 1 октября отмечает день рождения. Звезде сериала «Зулейха открывает глаза» исполняется 45 лет. С самого утра актриса поспешила сделать публикацию у себя в Instagram, в которой обратилась к поклонникам. Она призналась, какой бы подарок больше всего хотела получить на собственные именины.

«Рискну попросить вас о подарке. Давайте все пожелания, которые вы, возможно, приготовили для меня, сегодня материализуем в помощь детям, — предложила звезда.

Она объяснила свое пожелание: во многих больницах дети и их родители нуждаются во внимании не меньше, а даже больше, чем звезды и публичные личности. Поэтому помощь, о которой просит Хаматова, это тот самый «лучший подарок, который я могу только пожелать».

Поклонники поддержали замечательную идею актрисы. Напомним, что Хаматова является учредителем благотворительного фонда «Подари жизнь», который она организовала совместно с актрисой Диной Корзун в 2006 году.