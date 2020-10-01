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Очертания Нью-Йорка: Орбакайте с семьей встретила закат на атлантическом побережье

Певица продолжает любоваться красотами мегаполиса и его окрестностей.

Очертания Нью-Йорка: Орбакайте с семьей встретила закат на атлантическом побережье
Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и восьмилетней дочкой Клавой последнее время обосновались в Нью-Йорке. Певица и актриса регулярно делится с поклонниками в соцсетях кадрами о том, как проводит время. Например, на днях семейство посетило экстрим-парк, где смелая Клава освоила тарзанку.

Очередной прогулкой в окрестностях Нью-Йорка стал вечер на побережье Атлантики. Орбакайте с мужем и дочкой встретили закат, вдохновляющие кадры которого певица запечатлела у себя в Instagram. Очертания мегаполиса в лучах заходящего солнца выглядят чарующе.

Кстати, внучка Пугачевой в этом году пошла в третий класс нью-йоркской школы. Девочка в прошлом году пробовала ходить в российскую школу, когда мама жила в Москве. Но после приезда вновь вернулась в местное учебное заведение.

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