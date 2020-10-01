«Летели в Берлин»: фотограф Пугачевой запечатлел Бедроса Киркорова в объятиях Ларисы Голубкиной

Как заметил Роман Родин, уникальный кадр был сделан много лет назад.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил очередной уникальный кадр. На фотографии можно увидеть довольного отца поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, Бедроса, в обществе известных актеров — Ларисы Голубкиной и Владимира Зельдина.

«Фото на память! Когда-то я снял этих легенд в самолете. Летели в Берлин». Роман Родин

«Правда, с трудом их узнали. Особенно Бедроса Киркорова», «Очень классное и красивое фото получилось у вас, Роман», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что из этой знаменитой троицы уже не все живы. В 2016 году из жизни ушел Владимир Зельдин. Причем на момент смерти ему был уже 101 год. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Отпевание проходило в Театре Российской армии. Заметим, что в последнее время есть проблемы со здоровьем и у 88-летнего Бедроса Киркорова. А вот 80-летняя Лариса Голубкина по-прежнему полна сил и радуется жизни.