«Я мечтала о море»: Екатерина Вуличенко запечатлелась в синем купальнике в бассейне на отдыхе

Как отметила актриса, она уже давно смирилась с тем, что в этом году осталась без поездки на юг, но все изменилось в один миг.

Актриса Екатерина Вуличенко в Instagram разместила редкий кадр со своего отдыха. На фотографии звезда запечатлена в синем купальнике в бассейне. В руках она держит бокальчик игристого.

Как отметила актриса, она уже смирилась с тем, что в этом году не удастся отдохнуть. Сначала пришел карантин, а потом на актрису навалилось много работы. Однако если чего-то сильно захотеть, то все, как известно, осуществимо.

«Но мне очень хотелось! Я мечтала о море, и вдруг неожиданно все случилось. Образовался перерыв между съемками, оказалось, сейчас бархатный сезон, и даже у ребенка каникулы внезапно образовались. Получается, если чего-то очень хотеть, то обязательно получится! Я в это верю!»

Екатерина Вуличенко

Напомним, что Екатерина Вуличенко — счастливая мама двух детей. У нее подрастает дочь София от первого мужа и сын Александр от нынешнего супруга Марата Гуданаева.