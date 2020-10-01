«Угадайте, чем я держу телефон?»: Моргенштерн поделился редким снимком со своей девушкой

Судя по всему, известный музыкант возобновил отношения с пассией, от которой уходил.

Певец Моргенштерн в Instagram поделился редкой фотографией со своей девушкой. «Угадайте, чем я держу телефон?» — задал он вопрос своим подписчикам и тут же сам на него ответил в свойственной ему манере: «Писькой».

«Когда уже поженитесь?» «Вы прекрасно смотритесь вместе», — отреагировали в комментариях пользователи.

Напомним, что ранее Моргенштерн утверждал, что расстался со своей второй половинкой. При этом нынешним летом на его страничке стали появляться снимки с любимой девушкой, которую зовут Дилара. К примеру, восторг пользователей вызвала фотография, где они вместе отдыхают в бассейне.

Про пассию Моргенштерна не так много информации. Известно, что она активно развивает свои странички в социальных сетях. Именно этим и живет.

Добавим, что Моргенштерн — популярный рэпер. Он родом из Уфы. Кстати, недавно он сменил фамилию в паспорте и стал официально Моргенштерном, как его уже давно зовут все журналисты и поклонники.