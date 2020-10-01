Алсу предстала на вечеринке в алом костюме с брюками чиносами, украсив шею трендовой цепью

Алсу посетила светский ужин, организованный по поводу дня рождения президента «Трансконтинентальной МедиаКомпании» Александра Митрошенкова. Певица предстала на вечеринке в лаконичном и в то же время элегантном образе.

Брюнетка не стала делать сложную прическу, а просто выпрямила волосы, придав им блеск. Вместо привычного коктейльного или вечернего платья она предпочла примерить брючный костюм алого цвета со свободным жакетом ниже линии бедер и брюками чиносами, открывающими ее изящные щиколотки. Звезда также надела черный облегающий топ с легким атласным блеском. А на ногах Алсу оказались женственные лодочки на шпильке. В качестве аксессуаров любимица публики выбрала клатч в цвет обуви, часы и крупную золотую цепь.

О том, что подобные изделия сейчас в тренде, ранее высказывалась Эвелина Хромченко. Короткие ожерелья, как у Алсу, по мнению стилиста, идут хрупким девушкам, а вот корпулентным дамам стоит выбирать более длинные, многослойные и разноуровневые цепи.