«Я и моя гордость»: возлюбленная Дени Байсарова поделилась снимком со своей моложавой мамой

Поклонники отметили, что девушки на фотографии прекрасно выглядят.

Возлюбленная младшего сына актрисы Кристины Орбакайте Дени Байсарова, Мария, в Instagram разместила фотографию со своей моложавой мамой. На снимке она вместе с родительницей улыбается неизвестному фотографу. «Я и моя гордость», — кратко подписала девушка снимок.

«Какие вы с мамой красивые», «Отлично выглядите», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дени Байсаров, внук певицы Аллы Пугачевой, уже давно встречается с 21-летней блондинкой по имени Мария. Она студентка престижного московского вуза — МГИМО. Ранее на странице девушки, кстати, появлялась даже совместная фотография с Примадонной отечественной эстрады. Таким образом, можно сделать вывод, что Дени познакомил свою любимую с бабушкой.

Про увлечения Марии известно, что она любит конный спорт и большой теннис. Кроме того, девушка обожает цветы и часто получает их в подарок от своего любимого человека.