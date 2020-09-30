«Погода дождливая»: Эммануил Виторган поделился снимком с семейной прогулки

Актер Эммануил Виторган редко публикует свои портреты, но кадры любимой жены и детей размещает часто. Недавно бывший свекр Ксении Собчак показал новое фото дочерей Этель и Клары. Свежий снимок можно найти в личном профиле артиста.

Супружеская пара сфотографировались в Киеве. 58-летняя Ирина Михайловна одной рукой держит двухлетнюю малышку Этель, а другой — коляску с годовалой Кларой. Глава семейства стоит рядом с женой и улыбается на камеру.

«Погода дождливая, но все равно… Так хорошо!» — написал под фото артист.

Поклонники актера Московского драматического театра имени К.С. Станиславского неоднозначно относятся к семье Эммануила Гедеоновича. Вот и в этот раз в комментариях можно было увидеть противоположные мнения: