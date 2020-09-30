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«Погода дождливая»: Эммануил Виторган поделился снимком с семейной прогулки

Народный артист России порадовал поклонников фотографиями подросших детей.

«Погода дождливая»: Эммануил Виторган поделился снимком с семейной прогулки
Эммануил Виторган после съемок фильма «Сердце Риты». Фото: Instagram.com/emmanuil_vitorgan

Актер Эммануил Виторган редко публикует свои портреты, но кадры любимой жены и детей размещает часто. Недавно бывший свекр Ксении Собчак показал новое фото дочерей Этель и Клары. Свежий снимок можно найти в личном профиле артиста.

Супружеская пара сфотографировались в Киеве. 58-летняя Ирина Михайловна одной рукой держит двухлетнюю малышку Этель, а другой — коляску с годовалой Кларой. Глава семейства стоит рядом с женой и улыбается на камеру.

«Погода дождливая, но все равно… Так хорошо!» — написал под фото артист.

Актер Эммануил Виторган с семьей
Эммануил Виторган гуляет с женой Ириной и дочерьми Этель и Кларой. Фото: Instagram.com/emmanuil_vitorgan

Поклонники актера Московского драматического театра имени К.С. Станиславского неоднозначно относятся к семье Эммануила Гедеоновича. Вот и в этот раз в комментариях можно было увидеть противоположные мнения:

«Какие вы замечательные! Всех благ вашей семье!», «Бабушка рядышком с дедушкой», «Вместе всегда хорошо»,  «Все хорошо и замечательно, если бы это были дедушка с бабушкой, а так все очень странно», «Красивая семья!»

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