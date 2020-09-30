Откровения звезды: Леонид Агутин признался, что у него был секс втроем

52-летний музыкант раскрыл свои тайны в гостях у Максима Галкина.

Певец Леонид Агутин поделился своими секретами на YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Вместе с молодежным кумиром — рэпером Недры — композитор играл в игру «Так точно и никак нет», во время которой упомянул интересную подробность из своей интимной жизни.

Муж поп-исполнительницы Анжелики Варум признался, что ходил по стриптиз-клубам и купался голышом. Но ведущего музыкальной программы удивил другой факт. На вопрос, был ли у кого-то из присутствующих секс втроем, Агутин ответил: «Так точно».

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Шокирован был и 27-летний Иван Ворошилов, он же Недры. Сам рэпер на тот же вопрос дал отрицательный ответ.

Отметим, что музыкант никогда не был обделен вниманием женского пола. Сейчас Агутин состоит в браке с Анжеликой Варум. До этого он разошелся с официальной женой Светланой Белых и гражданской супругой Марией Воробьевой. Также у артиста есть две дочери: Полина Воробьева и Елизавета Варум.

Напомним, что авторская программа Максима Галкина «Музыкалити» была запущена лейблом Gazgolder рэпера Василия Вакуленко. Данный проект знакомит бумеров и зумеров с культурой друг друга посредством музыки.