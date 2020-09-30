Турецкие каникулы: Лопырева в изумрудном платье в пол предстала на яхте

Модель устроила морскую прогулку с друзьями. Во время отдыха она решила принарядиться.

Виктория Лопырева уже несколько месяцев отдыхает в Турции. Модель приехала туда с мужем Игорем Булатовым и годовалым сыном Марком Лео. Ранее период карантина она переждала в Дубае. По всей видимости, возвращаться в Россию модель пока не планирует. Она заверяет, что ее жизнь не отличается от той, которую ведут другие женщины. Блондинка готовит для ребенка и родных, играет с наследником и смотрит сериалы.

Но накануне Виктория решила развеяться. Она устроила морскую прогулку с друзьями. Сначала девушка пила прохладительные напитки и позировала в розовых шортах на палубе. Модель наслаждалась хорошей погодой и общением с подругами. На следующий день Лопырева не устояла и принарядилась. Она устроила фотосессию в вечернем платье-сорочке изумрудного цвета. Шелковый наряд подчеркивал формы девушки.

Волосы Виктория собрала в пучок и придерживала рукой. Платье оттеняло бронзовый загар знаменитости. Она жестикулировала, объясняя, как ее сфотографировать. На этот раз фотографом выступила подруга, а не муж. Поклонники восхитились тем, как выглядит 37-летняя модель. Многие одарили ее комплиментами.

К слову, с сыном она старается не разлучаться. Утром девушка запечатлела его за играми. А потом показала Марка Лео в наряде цвета хаки на пляже.