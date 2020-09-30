Невестка Орбакайте в клетчатом пальто и велосипедках пришла с внуком Пугачевой на съемку

Никита Пресняков родился в звездной семьей: его мама Кристина Орбакайте, а бабушка Алла Пугачева. Не удивительно, что его будущая жена Алена Краснова опасалась, что музыкант будет вести себя как типичный представитель «золотой молодежи». Когда влюбленные лучше узнали друг друга, то девушка поняла, что внук Примадонны совсем не такой, каким она себе его представляла. Три года назад молодые люди сыграли пышную свадьбу и теперь живут в столичной квартире, которую им подарила Алла Борисовна.

больше по теме Романтическое свидание: невестка Орбакайте понежилась в бассейне с внуком Пугачевой Никита Пресняков и Алена Краснова решили покататься на водных горках в одном из самых популярных мест в Москве.

Недавно жена Никиты отдохнула в Сочи. Вернувшись в Москву девушка приступила к работе. Она участвует в фотосессиях в качестве модели. Также часто влюбленные проводят вечера в барах с друзьями, чтобы развеяться. Однако очередной день пара провела вместе на съемках проекта, который они озвучивать не стали. Невестка Орбакайте запечатлела своего избранника в гримерке. Он сидел в белой футболке и джинсах. От скуки артист играл в игру в телефоне.

Сама Алена предстала в черный велосипедках и пальто в клетку с поясом. Обычно она каждый день меняет наряды, но этот осенний образ ей так полюбился, что она отметилась в нем уже не в первый раз.

«Два час ожидания. Сегодня принимаем участие в одном классном проекте», — похвасталась девушка.

Поклонники были заинтригованы. Им не часто удается увидеть супругов вместе в публичных местах и на ТВ. Многие одарили пару комплиментами. Невестка Орбакайте смогла впечатлить их своим стильным образом.