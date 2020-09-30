На стиле: Литвинова появилась в театре в легинсах и салатовых туфлях на шпильке

53-летняя актриса Рената Литвинова не боится модных экспериментов. На этот раз артистка составила образ из ярких салатовых лодочек на шпильке, черных легинсов и куртки бомбер. Не забыла знаменитость и о главном аксессуаре года — защитной маске.

Литвинова предстала на фото с небрежной укладкой и практически без макияжа. Актриса решилась на необычное сочетание двух стилей, представив микс с элементами спортивного и вечернего гардероба. Не все поняли смелый лук Литвиновой, однако большинству подписчиков образ пришелся по душе:

«Вы потрясающе стильная», «Туфли зачетные», «Прекрасный кадр!», «Какая же вы волшебная, Рената», «Классные туфли!» — оценили лук актрисы ее верные почитатели.



На снимке звезда позирует рядом с советским телефоном — реквизитом МХТ им. А.П. Чехова. В комментариях поклонники актрисы с ностальгией заметили, что и сейчас были бы не против поменять современный смартфон на самый обычный телефон.