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На стиле: Литвинова появилась в театре в легинсах и салатовых туфлях на шпильке

Артистка опубликовала снимок в личном микроблоге, отдав дань моде на монохром.

На стиле: Литвинова появилась в театре в легинсах и салатовых туфлях на шпильке
Актриса Рената Литвинова. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

53-летняя актриса Рената Литвинова не боится модных экспериментов. На этот раз артистка составила образ из ярких салатовых лодочек на шпильке, черных легинсов и куртки бомбер. Не забыла знаменитость и о главном аксессуаре года — защитной маске.

Литвинова предстала на фото с небрежной укладкой и практически без макияжа. Актриса решилась на необычное сочетание двух стилей, представив микс с элементами спортивного и вечернего гардероба. Не все поняли смелый лук Литвиновой, однако большинству подписчиков образ пришелся по душе:

«Вы потрясающе стильная», «Туфли зачетные», «Прекрасный кадр!», «Какая же вы волшебная, Рената», «Классные туфли!» — оценили лук актрисы ее верные почитатели.

На снимке звезда позирует рядом с советским телефоном — реквизитом МХТ им. А.П. Чехова. В комментариях поклонники актрисы с ностальгией заметили, что и сейчас были бы не против поменять современный смартфон на самый обычный телефон.

Рената Литвинова
Рената Литвинова в театре. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

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