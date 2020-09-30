«Любите и оберегайте своих родных»: Светлана Лобода предстала в кадре с моложавой мамой

37-летняя Светлана Лобода редко делится снимками своей семьи. Артистка до сих пор скрывает личико младшей дочки Тильды, а также утаивает, кто на самом деле является отцом двухлетней малышки.
В свежей публикации Лобода сделала исключение. Она поделилась снимком, на котором запечатлелась в обнимку со своей мамой, Натальей Васильевной. И подписала кадр:
«Мамочка — мой защитник, мой друг, моя опора. Любите и оберегайте своих родных… особенно сегодня», — подписала артистка фото.
Поклонники отметили, как хорошо выглядит мама Светланы Лободы, и поспешили прокомментировать снимок:
«Какие вы красивые», «Классные», «Как две сестры», «Мамочка как подруга», «Какие вы прекрасные», «Какая красивая мама», «Какая молодая красивая мама, как дочка», «Как сестры!! Такие молодые и красивые», — написали фанаты.