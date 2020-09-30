«Вера, Надежда, Любовь»: Нахапетова разместила уникальный кадр Глаголевой на отдыхе у океана

Известная актриса ушла из жизни три года назад в Германии.

Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой, балерина Анна Нахапетова, в Instagram разместила уникальный архивный кадр своей покойной родительницы. На опубликованном снимке можно увидеть Веру Глаголеву на берегу океана. Она запечатлена в футболке и белых шортиках во время отдыха.

«Вера, Надежда, Любовь» — подписала снимок Анна Нахапетова. Как известно, праздник этих трех имен, а также матери их Софии отмечается 30 сентября.

«С праздником, дорогая Анна. Вера Витальевна всегда в наших сердцах», «Какая милая женщина», «Вера Витальевна, как всегда прекрасна! Замечательный человек, прекрасная женщина, мама, бабушка! Она навсегда останется в памяти, в сердце! Анна! С праздником вас! Всего самого наилучшего! Я вас обнимаю!» — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что у Веры Глаголевой, которая умерла от рака в Германии три года назад, остались две дочери: Анна и Мария — от брака с режиссером Родионом Нахапетовым. Кроме того, в отношениях с бизнесменом Кириллом Шубским она родила дочь Анастасию.