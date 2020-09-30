Московская романтика: Ани Лорак в алом жакете провела вечер с Сергеем Лазаревым в ресторане

Певица второй раз осенью смогла повидаться со своим близким другом. Трогательные кадры их общения попали в Сеть.

Ани Лорак в этом году много времени посвятила своим близким. Летом она отдохнула с дочкой Софией в Греции. Компанию артистке составлял Филипп Киркоров, крестный папа ее наследницы. Около месяца певица наслаждалась теплой погодой, а теперь она вновь выступает и посещает светские рауты. Недавно ей исполнилось 42 года, но поклонники отмечают, что выглядит звезда очень молодо и может дать фору даже моделям.

Лорак долгие годы дружит с Полиной Гагариной и Сергеем Лазаревым. Они стараются видеться и общаться не только на концертах. Последний раз компания собралась на вечеринке у Армана Давлетярова. А накануне Каролина ( настоящее имя певицы, — Прим. ред.) увиделась с Сергеем в более уединенной обстановке. Они посетили ресторан в Москве. Артистка сделала женственную укладку с кудрями и облачилась в алый приталенный жакет.

В соцсети певица поделилась видео, на котором наслаждается вечером с другом. Лазарев был облачен в молочный джемпер. Он сильно похудел за минувшее лето и стал выглядеть, как в начале карьеры. Артист улыбался рядом со своей коллегой. Поклонники восхитились Каролиной и Сергеем.

Многие давно пытаются приписать им роман, но артисты просто дружат. Напомним, что у Лорак подрастает дочка от бывшего мужа, с которым она развелась год назад. А Лазарева есть двое детей: сын Никита и дочка Анна, которых ему выносила суррогатная мать.