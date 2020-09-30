«Будьте здоровы и счастливы»: сын Софии Ротару показал красивый кадр звездной матери с внучкой

Сын певицы Софии Ротару, музыкальный продюсер и предприниматель Руслан Евдокименко, в Instagram разместил нежный кадр. На нем вместе запечатлены его звездная мать и дочка. София Евдокименко нежно обнимается со своей звездной бабушкой, известной далеко за пределами Украины и бывшего СССР.

«Именины моих любимых Софии-старшей и Софии-младшей! Будьте здоровы и счастливы! Вы — лучшие!» Руслан Евдокименко

«Руслан Анатольевич, передавайте самым лучшим на свете Софиям наши поздравления! Люблю вас всех очень сильно!» «Поздравляю с праздником Веры, Надежды, Любови и матери их Софии», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что своего единственного сына София Ротару родила в далеком 1970 году. Отец Руслана — известный музыкант, народный артист Украины Анатолий Евдокименко. У Руслана двое детей — сын Анатолий, названный в честь отца, и дочь София. Ее Руслан Евдокименко назвал в честь своей звездной мамы, которую он безмерно любит и уважает.