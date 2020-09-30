«Он не любит публичности»: Меладзе рассказал про старшего сына от Джанабаевой

55-летний Валерий Меладзе — многодетный отец. В первом браке с Ириной Малухиной у артиста появились три дочери, в отношениях с певицей Альбиной Джанабаевой — двое сыновей. И артист за время самоизоляции сделал для себя неожиданное открытие — оказывается, детей надо воспитывать.

«У меня дети воспитываются в автоматическом режиме и сами растут хорошими людьми. Чего мне напрягаться?» — так раньше думал музыкант. Однако, сидя дома в кругу родных он обнаружил, что не всегда сыновья — 16-летний Костя и 6-летний Лука — делают все правильно.

«И начал их воспитывать. Потом подумал, что слишком на них давлю», — приводит слова Меладзе портал 7дней.ру.

Младший сын Меладзе и Джанабаевой увлекается спортивной гимнастикой, а старший освоил игру на фортепиано. Родители пока не торопятся предсказывать его будущее, потому что оно может несколько раз поменяться, как это случилось, собственно, у самого главы семейства – Валерий Меладзе по профессии инженер-кораблестроитель, но жизнь распорядилась иначе. Как сложится у старшего сына, решать ему. Учитывая, что выйти на сцену он желанием не горит:

«Он не любит публичности, — рассказал Меладзе. И приводит пример: «Внимание чужих людей его напрягает. Бывать с нами в общественных местах для Кости мука, испытание. Говорю ему: «Ты должен нормально относиться. Поверь, люди смотрят на нас с позитивом». А его тяготит любой интерес публики».

Если Костя решит-таки пойти по стопам своих родителей, то наверняка выберет что угодно, но не выступления на сцене, уверена Джанабаева.