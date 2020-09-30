«Наконец-то отношения восстановились»: дочь Даны Борисовой помирилась с бабушкой

Как отметила телеведущая, она и сама теперь не спорит по пустякам с родительницей.

Телеведущая Дана Борисова в Instagram разместила совместный кадр со своей мамой Екатериной Ивановной, которая долгие годы трудилась обычной медсестрой. Как известно, она в последние годы постоянно конфликтовала с родительницей. Были напряженные отношения и у дочки Борисовой тринадцатилетней Полины Аксеновой с бабушкой.

«С любимой мамочкой. Наконец-то отношения полностью восстановились. И у меня с мамой, и у бабушки с внучкой Полиной. Мама очень интересно ведет свой блог в Инстаграм. Подписывайтесь, остроумно и свежо. Люблю тебя дорогая и ценю то время, когда мы вместе».

Дана Борисова

«Счастья вам. Вы – молодцы», «Очень рада за вас, девочки», «Молодые и красивые. Прекрасные женщины», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сама Дана Борисова очень долго конфликтовала со своей дочкой. Полина Аксенова даже какое-то время жила со своим отцом. Сейчас, к счастью, все передряги и семейные неурядицы остались в прошлом.