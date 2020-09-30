«Копия дед»: дочь Юдашкина показала редкие кадры с подросшим сыном Аркашей

Ни для кого не секрет, что младший внук Юдашкина двухгодовалый Аркадий очень похож на своего знаменитого деда. От этого и без того очаровательный кучерявый малыш вызывает еще более пристальное внимание публики.

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Почитатели таланта российского кутюрье внимательно следят за жизнью и творчеством Валентина. Каждый раз бурно обсуждаются новые кадры с наследником известной фамилии. Так произошло и на это раз. Дочь модельера Галина обнародовала в личном блоге трогательное видео с сыном, который дурачится в постели, прячась от своей мамы.

«Толя всегда ложится рано и встает в районе 6:30–7:00 утра, а вот Аркадий ложится поздно и любит поспать подольше», — объяснила происходящее дочь известного модельера.

Веселое личико ребенка с игривыми глазами, а также впечатляющая шевелюра вызвали восторг у многочисленных фолловеров.

«Не перестаю удивляться, как Аркадий похож на деда», «Юдашкин маленький», «Копия дед», «Боже мой, какой милый Домовенок Кузя!» — откликнулись на кадры люди в Сети.

Напомним, у Валентина и Марины Юдашкиной — два внука. Старшему Анатолию сейчас четыре годика. Обоих малышей им подарила единственная дочь Галина, фотограф.