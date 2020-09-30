«Клавуся отважилась прокатиться на тарзанке»: Орбакайте показала, как дочь освоила экстремальный аттракцион

Кристина Орбакайте с семьей – мужем Михаилом Земцовым и восьмилетней дочкой Клавой, — проживает в Америке. Певица регулярно наведывается в Россию по работе, а также навестить родных, но последнее время все чаще ее можно встретить на улицах Нью-Йорка. Например, недавно они с дочкой гуляли по городу и посетили один из невероятных «аттракционов» — стеклянный лифт на самом высоком здании мегаполиса.

Кстати, младшая внучка Пугачевой обожает экстрим. На очередной прогулке по парку в пригороде Клава прокатилась на захватывающем аттракционе. Кадры с полета у себя в Instagram разместила ее звездная мама.

«Клавуся отважилась прокатиться на тарзанке», — подписала видео Орбакайте.

На кадрах видно, с каким восторгом девочка прокатилась по воздуху. Ее так захватило новое увлечение, что она совсем не побоялась повторить полет. Орбакайте показала, как дочь освоила экстремальный аттракцион. «Цветы для победителя моего, бесстрашного моего ребенка», — подарила цветочки Кристина Орбакайте, поражаясь бесстрашию дочки.