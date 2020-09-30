«Как на сварку глянул»: Солнцев опубликовал неожиданный кадр с молодыми Королевой и Собчак

Шоумен часто в последнее время размещает снимки со звездами из прошлого.

Бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram разместил редкий кадр, на котором можно увидеть певицу Наташу Королеву и светскую львицу Ксению Собчак. Снимок, судя по всему, был сделан порядка двадцати лет назад. Звезды запечатлены на фотографии еще совсем молоденькими.

«Как на сварку глянул», — подписал снимок шоумен, который любит смеяться над звездами.

«Тарзан тут такой молодой», «А Николаеву идет без усов», «Какие прекрасные дамы. Очень они, конечно, изменились с тех пор», — сделали вывод подписчики Солнцева.

Напомним, что Ксения Собчак сейчас счастлива в браке с режиссером театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Что касается Наташи Королевой, то в ее жизни с культуристом Тарзаном не самый простой момент. Муж не так давно признался, что изменил певице с молодой актрисой. Кстати, часть пользователей полагают, что Тарзан и Королева просто решили пропиариться, поэтому и выдумали историю с изменой.