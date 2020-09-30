«Похудела, помолодела!»: Стриженова в блузе с цветочным принтом появилась в студии утренних новостей

Екатерина Стриженова уже более 20 лет будит телезрителей страны с голубых экранов в передаче «доброе утро» на Первом канале. 52-летняя теледива, по мнению преданных поклонников, за это время не изменилась. Она, кажется, только хорошеет с годами. На этот раз Стриженова появилась в студии в синей блузе с цветочным принтом и юбке-карандаш. Диктор поведала о том, что за день наступил и какие праздники отмечать.

«Сегодня день Интернета. Кстати, молодые люди вообще не знают, что раньше мы черпали все из книг, словарей и энциклопедий. А еще сегодня Вера, Надежда, Любовь!» — рассказала Стриженова.

Поклонники не остались в стороне. Они поспешили поблагодарить Стриженову за утреннюю порцию добра, теплоты и красоты, а также не смогли не одарить любимицу комплиментами:

«Добрейшая вестница с утра — Екатерина молодая», «Всегда Приличное, Модное, Современное Одевание», «Катя, вы очень красивая», «Катюша похудела, помолодела», «Приятно смотреть на вас», «Красоточка», «Люблю начинать утро с Вами», — пишут благодарные фолловеры.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Стриженова вслед за коллегой Лерой Кудрявцевой отвела внука на развивающие занятия к тому же педагогу.