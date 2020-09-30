«С кем рядом Максимка идет»: Пугачева в стильных дизайнерских очках прогулялась с мужем по саду

Примадонна, как отметили ее поклонники, находится просто в потрясающей форме.

Певица Алла Пугачева в Instagram поделилась новой записью. На кадрах она в стильных дизайнерских очках и в кофте с капюшоном прогулялась по своему саду. Сопровождал ее муж телеведущий Максим Галкин.

«Пошли по осенним листьям. Осенние листья шумят и шумят в саду. Знакомой тропою я рядом с тобою иду. И счастлив, кто в сердце поет. С кем рядом Максимка идет. Понятно?» Алла Пугачева

Ниже она сделала подпись: «Навеяло».

«Очки просто космос. Хочу такие же», «Алла Борисовна, с осенью вас», «Как у вас красиво около замка. Счастья и удачи вам», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алла Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин уже много лет живут в деревня Грязь, где у юмориста огромный замок. Они родители двух замечательных двойняшек — Лизы и Гарри Галкиных. Кстати, как известно, их наследники с 1 сентября пошли в школу. Лиза и Гарри теперь ученики Первой московской гимназии.