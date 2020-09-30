«Что с Чернышовым? Не узнать!»: Эммануил Виторган показал фото с похудевшим актером

Эммануил Виторган и Андрей Чернышов впервые работают вместе над одним проектом. Об этом 80-летний актер сообщил в Instagram, поблагодарив за эту возможность режисера Александра Тименко. Кадрами рабочего процесса Виторган поделился в своем микроблоге. Также Эммануил Гедеонович раскрыл в комментариях название проекта — «Странная любовь».

Часть поклонников обрадовалась тому, что смогут увидеть двух любимых актеров на ожном экране:

«Андрей хороший актер! Здорово, что у вас совместный проект», «Очень нравится Андрей Чернышов. Рада, что Вы работаете вместе. С нетерпением жду выхода на экраны», «Прекрасные актеры, Чудесный дуэт! Ждем фильма», — обрадовались фанаты.

Однако подписчики артиста обратили внимание на внешний вид его коллеги. Аудитория пришла к выводу: Чернышов выглядит болезненно и неузнаваемо.

«Чернышов болен… Исхудал сильно», «Виторган в 80 лет выглядит здоровее молодого Чернышова», «Ой, как Чернышов похудел…», «Что произошло с Чернышовым? Не узнать! Он так похудел!», — заметили фолловеры.

Андрей Чернышов любим зрителями благодаря ролям в сериалах «Анатомия убийства», «Общая терапия», «Земский доктор», «Колечко с бирюзой», «Хуторянин», а также фильмам «Мужчина в моей голове» и «Человек без прошлого». У актера нет аккаунтов в социальных сетях, так что о его жизни поклонники узнают от коллег Чернышова или из СМИ.