«Это просто — быть вместе»: Баширов рассказал о жизни с солисткой «Колибри» Волковой

Актер Александр Баширов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей жизни с женой солисткой группы «Колибри» Инной Волковой. Она моложе звезды на 11 лет. В браке в 1997 году у них родилась дочка Александра-Мария.

«Мы познакомились в Санкт-Петербурге в Доме кино. Мне надо было 50 рублей, чтобы доехать из Питера до Москвы. Она дала мне эти деньги. В итоге я потратил все деньги на ухаживания за ней». Александр Баширов

Как отметил актер, они прекрасно уживаются вместе, несмотря на разницу в возрасте. «Мы вместе уже почти 30 лет. Мы очень сильно любим друг друга. Это очень просто быть вместе, не сложно на самом деле. Самое главное — быть естественным в отношениях. Я с детства понял, что я волшебник. Мне легко с ней», — сказал актер.

Напомним, что Александр Баширов — известный актер и кинорежиссер. В кинофильмах ему, как правило, достаются всегда отрицательные персонажи. У актера также есть сын Кристофер от первого брака с американкой Венди Ньютон. Мужчина живет в США и уже подарил Александру Баширову двух внуков, которых он сильно любит.