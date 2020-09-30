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«Пацаны нормальные»: Прилучный похвастался прибавлением в семье

У звезды сериала «Мажор» дома целый зоопарк.

«Пацаны нормальные»: Прилучный похвастался прибавлением в семье
Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Павел Прилучный как-то признавался, что животных любит больше, чем людей. И стоит признать, что у актера дома уже целый зоопарк: у него несколько собак самых разных пород, декоративные крысы, и очередное пополнение. Звезде сериала «Мажор» напарник по съемкам, как его представит актер, «киносын» преподнес клетку с пернатыми.

«Накидывайте имена, ждем», » пригласил поклонников подумать над кличками новым питомцам Прилучный.

Оказалось, что Прилучному подарили пару неразлучников. Достаточно символичный подарок, учитывая, что этой весной артист расстался с женой Агатой Муцениеце, с которой был в браке почти 10 лет.

Но не все домашние оказались рады прибавлению в семье. Прилучный выяснил, что его любимица, стаффорд Валли не очень довольна новым соседям. Хотя новоиспеченный птичник считает, что неразлучники приживутся: «А пацаны вроде ничего, нормальные».

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