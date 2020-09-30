«Чего напали на Шуфутинского?»: Успенская поддержала певца после его свадьбы с танцовщицей

Певица Любовь Успенская заявила, что не нужно осуждать музыканта и ее друга Михаила Шуфутинского, который объявил о женитьбе на танцовщице из своего коллектива Светлане Юразовой. Как известно, она на 30 лет моложе его.

Как отметила «королева русского шансона», нельзя осуждать личную жизнь человека. По ее словам, нередки случаи, когда олигархи бросают своих жен с детьми и женятся на молодых девочках. При этом их почему-то не подвергают обструкции, сообщает «Собеседник».

«Чего вдруг напали на Шуфутинского?! Его жена умерла. Он что, не имеет право снова жениться?!» Любовь Успенская

Напомним, что сама Любовь Успенская после расставания со своим мужем бизнесменом Александром Плаксиным, который последние годы живет в США, одинока. При этом она в пух и прах рассорилась со своей единственной дочкой тридцатилетней Татьяной Плаксиной. Наследница также сейчас живет в Америке и оттуда регулярно шлет проклятья в адрес матери.