«Придумала бренд и стала производить одежду»: Маликов рассказал о заработках дочери Стефании

Как отметил певец, девушка стала зарабатывать куда больше, чем до пандемии.

Музыкант Дмитрий Маликов заявил, что его дочь Стефания во время пандемии стала в отличие от него зарабатывать куда больше, чем ранее. Как заметил исполнитель, девушка с головой ушла в бизнес и преуспела в этом направлении.

«Она придумала бренд и стала производить одежду. Раньше нужна была глобальная маркетинговая компания, чтобы о твоем товаре узнали. Но сейчас есть соцсети. Стефания – популярная в интернете девочка». Дмитрий Маликов

Как заметил Дмитрий Маликов, на платья Стефании неплохой спрос среди молодежи. В основном их покупают ее ровесницы. Его очень радует, что наследница сама себя обеспечивает и не просит денег у звездного отца, сообщает «Собеседник».

Напомним, что кроме дочери у Маликова есть еще сын Марк. Ему сейчас два с половиной года. Все свободное время певец проводит со своим наследником. Как ранее отмечал Маликов, его заработки очень сильно упали из-за отмены концертов. Впрочем, в этом есть и плюсы. Он стал больше времени уделять родным людям.