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«Очередная пушка»: Бузова спела вживую на ТНТ, сверкнув бельем в танце

Певица приходила на шоу «Импровизация».

«Очередная пушка»: Бузова спела вживую на ТНТ, сверкнув бельем в танце
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова уже не раз появлялась на юмористическом шоу ТНТ «Импровизация». Секрет популярности певицы на этой программе очевиден девушка ведет себя очень непосредственно, не комплексует и частенько выдает что-то из лексикона блондинок, веселя публику. В общем, вызывает нужную реакцию у зрителей. Не стал исключением и последний визит ведущей «Дома-2» в студию к Павлу Воле.

Команде шоу в очередном задании от ведущего было предложено станцевать под музыкальный трек Бузовой. Ольга решительно вышла на сцену и запела вживую, игнорируя звучащую фонограмму. Само собой, последовала и занимательная хореография. Однако певица не учла одного своей одежды мини. В какой-то момент она спохватилась и прикрыла белье руками.

«Я забыла, что в юбке!» призналась она Павлу, смеясь.

Живой нрав и легкость звезды вновь пришлись по вкусу зрителям. Сейчас аккаунт шоу «Импровизация» в Instagram, где размещено эксклюзивное видео, просто разрывается от комментариев пользователей. И многие из них именно восторженные.

«Очередная пушка», «Где Оля везде позитив», «Чем мне лично Бузова очень нравится, так это тем, что у нее развитая самоирония. Снобизм отсутствует, а это большая редкость в шоу-бизнесе», «Позитивная и ржачная! И сама может поржать, почему-то не раздражает», «Бузеныш, ты лучшая, вперед, ты победила ураааааа», «Без комплексов Оля. Молодец!» к примеру, можно увидеть в числе отзывов.

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