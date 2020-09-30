«Очередная пушка»: Бузова спела вживую на ТНТ, сверкнув бельем в танце

Ольга Бузова уже не раз появлялась на юмористическом шоу ТНТ «Импровизация». Секрет популярности певицы на этой программе очевиден — девушка ведет себя очень непосредственно, не комплексует и частенько выдает что-то из лексикона блондинок, веселя публику. В общем, вызывает нужную реакцию у зрителей. Не стал исключением и последний визит ведущей «Дома-2» в студию к Павлу Воле.

Команде шоу в очередном задании от ведущего было предложено станцевать под музыкальный трек Бузовой. Ольга решительно вышла на сцену и запела вживую, игнорируя звучащую фонограмму. Само собой, последовала и занимательная хореография. Однако певица не учла одного — своей одежды мини. В какой-то момент она спохватилась и прикрыла белье руками.

«Я забыла, что в юбке!» — призналась она Павлу, смеясь.

Живой нрав и легкость звезды вновь пришлись по вкусу зрителям. Сейчас аккаунт шоу «Импровизация» в Instagram, где размещено эксклюзивное видео, просто разрывается от комментариев пользователей. И многие из них именно восторженные.