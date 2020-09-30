«Просто огонь!»: Сотникова запечатлелась в махровом халатике, расположившись на кровати в небоскребе

Олимпийская чемпионка Сочи заявила, что не нужно сравнивать свою жизнь с другими.

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию в женском одиночном разряде Аделина Сотникова в Instagram порадовала фанатов достаточно откровенным кадром. На снимке она запечатлена в махровом халатике. Звезда при этом сидит на огромной кровати и смотрит в окно. Она находится в небоскребе.

«Не сравнивай свою жизнь с другими. Ведь нет сравнения между солнцем и луной. Они просто светят тогда, когда приходит их время». Аделина Сотникова

«Вы очень умная и красивая девушка», «Аделина – потрясающе выглядите. Просто огонь!» «Аделина, желаем вам успехов после окончания вашей профессиональной карьеры», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Аделина Сотникова не так давно открыла свою школу фигурного катания в Москве. Сейчас она обучает юных девушек мастерству. При этом в ее школу постоянно идет набор. Звезда отмечала, что верит в успех своего дела и вырастит в будущем олимпийских чемпионок.