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Как бы выглядели Бузова, Брухунова, Асмус и другие звезды, если бы потолстели

С помощью приложения FaceApp мы «увеличили» народных любимцев. Некоторых просто не узнать...

Как бы выглядели Бузова, Брухунова, Асмус и другие звезды, если бы потолстели
Как будут выглядеть Асмус, Шпица, Прилучный и другие актеры, если растолстеют. Фото: instagram.com/asmuskristina/FaceApp

Мы привыкли видеть наших звезд идеальными: они всегда с четкими скулами и пухлыми губами, прокаченным прессом и без капельки лишнего жира. Такое чувство, что в их домах давно нет холодильников, а про еду они слышали в последний раз, когда еще ходили в школу.

Вряд ли мы увидим Кристину Асмус с румяными щеками или Павла Прилучного в виде обрюзгшего мужика, отягощенного жизнью и парой десятков лишних кг.

Такое даже представить сложно, но современные технологии дают волю воображению. С помощью приложения FaceApp можно даже посмотреть, как бы выглядела Виктория Лопырева, если бы она жила в соседнем подъезде и трудилась, скажем, в школьной столовой.

Итак, поехали.

Виктория Лопырева
Лишние килограммы не сделали Викторию Лопыреву хуже. Фото: www.instagram.com/lopyrevavika/FaceApp

Вот еще одна «пампушка». Узнаете? Стройная и воздушная Кристина Асмус в реальной жизни весит всего 54 кг, а ее рост 164 сантиметра. 

Вот так Кристина Асмус могла выглядеть, если весила на 30 кг больше.
Фото: instagram.com/asmuskristina/FaceApp

А это самая обсуждаемая поющая ведущая. Поклонники Ольги Бузовой регулярно пекутся в соцсетях, что кумир излишне худа. Спрашивают Ольгу: уж не больна ли? Не дождетесь, заверяет Бузова, и преподносит новый хит.

Кстати, рост девушки составляет 177 см, а вес — всего 49 кг. Есть за что тревожиться, так что следующее фото — бальзам на душу поклонникам артистки.

Ольга Бузова
Так Ольга Бузова выглядела, если бы весила в два раза больше, чем сейчас.
Фото: instagram.com/buzova86/FaceApp

Нашу очередную героиню практически не узнать. А ведь это популярная актриса Катерина Шпица. Тот случай, когда лучше один раз увидеть…

Екатерина Шпица
Если бы Катерина Шпица поправилась, то поклонники с трудом узнали кумира.
Фото: instagram.com/katerinashpitsa/FaceApp

Держать себя в идеальной форме у этой красотки заложено на уровне генетики. Анастасия Решетова, которая совсем недавно лишилась статуса спутницы Тимати, осталась в идеальной форме даже после родов. Мало вероятно, что она залезет в холодильник после полуночи и начнет поглощать торты. Это единственный сценарий, при котором ее 58 кг трансформируются в сотню.

Анастасия Решетова
При росте в 180 см Анастасия Решетова весит 58 кг, а так бы она выглядела, если набрала сверху 30-40 кг.
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/FaceApp

А вот супруга Евгения Петросяна осталась узнаваемой даже после трансформации. Возможно, именно в таком виде Татьяна Брухунова будет встречать пенсию.

Татьяна Брухунова
Если молодая жена Евгения Петросяна поправится, то не сильно переменится. Фото: instagram.com/bruhunova/FaceApp

Ирина Пегова — еще один претендент на естественность. В ее случае, история с лишними килограммами — это не выдумка. Актриса смогла сильно похудеть после развода с мужем. Она испробовала массу диет, прежде чем смогла вернуться в форму.

«Сидела на кефире, на молоке, на яблоках, несоленой индейке, дистиллированной воде — особо ничего не помогало. Теперь каждое утро начинается с беговой дорожки. С утра — отруби с киви, в обед — вареная брокколи», — выдала один из секретов актриса.

Ирина Пегова
Поклонники помнят Ирину Пегову почти такой, но она смогла сбросить лишний вес.
Фото: instagram.com/pegovairina/FaceApp

Рэпер Тимати — из тех мужчин, кто тщательно следит за своим внешним видом и имиджем: идеальный пресс, новые татуировки, шикарные девушки….

Тимати
Тимати тщательно следит за своими формами, ведь рядом с ним всегда шикарные девушки. Фото: instagram.com/timatiofficial/FaceApp

А вот так выглядел бы любимец миллионов, актер, без которого не обходится ни одна премьера последних лет — Александр Петров. 

Александр Петров
Такого Александра Петрова явно никто не ожидал.
Фото: instagram.com/actorsashapetrov/FaceApp

Напоследок еще один актер, имя которого не сходит с новостных лент — Павел Прилучный. 2020 год оказался богат на события: актер успел развестись с Агатой Муцениеце, поделить с ней дом и квартиру, закрутить новый роман с Мирославой Карпович и даже перевести ее в загородный коттедж, за который предстоит платить ипотеку еще десяток лет.

Павел Прилучный
2020-й год выдался сложным для Павла Прилучного.
Фото: instagram.com/bugevuge/FaceApp

Тэги

Агата МуцениецеАлександр ПетровАнастасия РешетоваВиктория ЛопыреваЕвгений ПетросянЕкатерина ШпицаИрина ПеговаКристина Асмус