Как бы выглядели Бузова, Брухунова, Асмус и другие звезды, если бы потолстели

С помощью приложения FaceApp мы «увеличили» народных любимцев. Некоторых просто не узнать...

Мы привыкли видеть наших звезд идеальными: они всегда с четкими скулами и пухлыми губами, прокаченным прессом и без капельки лишнего жира. Такое чувство, что в их домах давно нет холодильников, а про еду они слышали в последний раз, когда еще ходили в школу.

Вряд ли мы увидим Кристину Асмус с румяными щеками или Павла Прилучного в виде обрюзгшего мужика, отягощенного жизнью и парой десятков лишних кг.

Такое даже представить сложно, но современные технологии дают волю воображению. С помощью приложения FaceApp можно даже посмотреть, как бы выглядела Виктория Лопырева, если бы она жила в соседнем подъезде и трудилась, скажем, в школьной столовой.

Итак, поехали.

Вот еще одна «пампушка». Узнаете? Стройная и воздушная Кристина Асмус в реальной жизни весит всего 54 кг, а ее рост 164 сантиметра.

А это самая обсуждаемая поющая ведущая. Поклонники Ольги Бузовой регулярно пекутся в соцсетях, что кумир излишне худа. Спрашивают Ольгу: уж не больна ли? Не дождетесь, заверяет Бузова, и преподносит новый хит.

Кстати, рост девушки составляет 177 см, а вес — всего 49 кг. Есть за что тревожиться, так что следующее фото — бальзам на душу поклонникам артистки.

Нашу очередную героиню практически не узнать. А ведь это популярная актриса Катерина Шпица. Тот случай, когда лучше один раз увидеть…

Держать себя в идеальной форме у этой красотки заложено на уровне генетики. Анастасия Решетова, которая совсем недавно лишилась статуса спутницы Тимати, осталась в идеальной форме даже после родов. Мало вероятно, что она залезет в холодильник после полуночи и начнет поглощать торты. Это единственный сценарий, при котором ее 58 кг трансформируются в сотню.

А вот супруга Евгения Петросяна осталась узнаваемой даже после трансформации. Возможно, именно в таком виде Татьяна Брухунова будет встречать пенсию.

Ирина Пегова — еще один претендент на естественность. В ее случае, история с лишними килограммами — это не выдумка. Актриса смогла сильно похудеть после развода с мужем. Она испробовала массу диет, прежде чем смогла вернуться в форму.

«Сидела на кефире, на молоке, на яблоках, несоленой индейке, дистиллированной воде — особо ничего не помогало. Теперь каждое утро начинается с беговой дорожки. С утра — отруби с киви, в обед — вареная брокколи», — выдала один из секретов актриса.

Рэпер Тимати — из тех мужчин, кто тщательно следит за своим внешним видом и имиджем: идеальный пресс, новые татуировки, шикарные девушки….

А вот так выглядел бы любимец миллионов, актер, без которого не обходится ни одна премьера последних лет — Александр Петров.

Напоследок еще один актер, имя которого не сходит с новостных лент — Павел Прилучный. 2020 год оказался богат на события: актер успел развестись с Агатой Муцениеце, поделить с ней дом и квартиру, закрутить новый роман с Мирославой Карпович и даже перевести ее в загородный коттедж, за который предстоит платить ипотеку еще десяток лет.