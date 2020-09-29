«Совершенство»: Виктория Лопырева показала соблазнительные изгибы в трендовом купальнике

Модель похвасталась фигурой во время морской прогулки. Поклонники поразились тому, в какой форме находится молодая мама.

Виктория Лопырева неустанно отдыхает на море. Последний раз она была в Москве в начале 2020 года, а потом отправилась в ОАЭ, где провела больше шести месяцев с мужем Игорем Булатовым и годовалым сыном Марком Лео. А теперь девушка нежится на солнце в Турции. Модель прилетела в Белек, где сняла виллу. Теперь она устраивает домашние вечеринки, гуляет по побережью, а основное время посвящает наследнику.

Очередной день в теплой стране Виктория провела на яхте с друзьями. Она наслаждалась прохладительными напитками и изысканными блюдами. Сначала блондинка была в топе и розовых мини-шортах. Но ближе к вечеру она переоделась. Лопырева облачилась в белый купальник с трендовыми трусиками с высокой талией из прозрачной ткани. Лиф-бандо подчеркнул ее пышный бюст. Поверх модель надела рубашку, которую завязала на узел. Наряд подчеркнул ее загорелую фигуру. Жена Булатова выставила вперед бедро и показала безупречный пресс.

Поклонники осыпали комплиментами молодую маму. Многие отметили, что не видели никого красивее. «Совершенство», «Вау, какая вы красивая. Вы для меня вдохновитель», «Фоточка огонь», «Бывают же такие божественные!», «Купальник шикарный», «Вот как так можно? И секси, и просто ноль пошлости… идеально!», «И образ такой классный», «Сногсшибательная блондинка», — прокомментировали пост подписчики.