«Не могу умерить его слезы»: Жасмин отдала четырехлетнего сына в детский сад

42-летняя певица Жасмин не только успешная и востребованная артистка, но и многодетная мама. В первом браке с ресторатором Вячеславом Семендуевым у нее появился сын Михаил, которому уже 23 года. Но счастливыми отношения в семье не были, и со скандалом союз распался. Вторым мужем артистки стал бизнесмен Илан Шор. И на свет появились дочка Маргарита, которой уже 8 лет, и сынок Мирон, достигший четырехлетия.

Жасмин сообщила подписчикам в соцсети, что ее младшенький пошел в садик. Вроде бы все складывается хорошо, если бы не одно «но»:

«Когда забираю, вижу по улыбке до ушей, что ему нравится, но вот каждое утро никак не могу умерить его слезы и внушить, что на вопрос «а ты меня тооочно отсюда заберееешь, честно-честно», есть только один ответ», — пишет Жасмин.

Звезда спросила у подписчиков, как обстоят дела с адаптацией у их детей. Многие отметили, что нужно потерпеть, первое время деткам сложно привыкнуть к новому месту.

«У всех наверное детки так боятся», «Большинство детей так думают», «Я тоже боялась», «Пройдет», «Узнаю историю», — пишут люди.