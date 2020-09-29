«Чарующая ложбинка»: Лопырева в розовых мини-шортах сверкнула подтянутой фигурой под дождем

Модель собрала друзей на роскошной яхте и провела день в морском путешествии.

Виктория Лопырева не скрывает, что любит путешествовать. После родов, которые прошли в Майами, она всего несколько раз приезжала на родину. Годовалый сын Марк Лео нисколько не мешает модели совершать перелеты и жить в других странах. Весь карантин она провела в Дубае, а теперь наслаждается теплой погодой в Турции. В последние дни девушка почти не покидала свою виллу, смотря сериалы и балуя вкусными блюдами себя и родных.

Однако 29 сентября Виктория все же «покинула берлогу». Она отправилась кататься ня яхте с друзьями. Девушка с утра принарядилась. На роскошной яхте было место для трапезы, поэтому она в обед уже пробовала изысканные блюда и баловалась прохладительными напитками. Блондинка общалась с друзьями и веселилась.

А позже Лопырева запечатлела себя на палубе. Она предстала в розовых мини-шортах и белоснежном топе-бандо. Модель подчеркнула своим нарядом загорелую фигуру. На ее шее красовалась подвеска с крупным камнем, который скатывался с ложбинку. Девушка приняла эффектную позу, когда яхта попала под дождь. Одежда звезды намокла, но это не испортило ей настроения.

Поклонники восхитились красотой 37-летней Виктории. Многие поразились тому, как она загорела. «Мама в соку», «У вас чарующая ложбинка. Камень там можно потерять», «Какая роскошная женщина», «Виктория, как вас муж в таком виде пускает гулять?», «Игорю повезло, не жена, а краса России», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.