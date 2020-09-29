«Большая проблема»: Никита Ефремов рассказал о трудностях в семье

Старший сын Михаила Ефремова в гостях у актрисы и блогера Агаты Муцениеце сообщил о проблемах, с которыми столкнулся после развода.

Никита Ефремов на шоу «Честный развод» рассказал, что пытался справиться с одиночеством пагубными для здоровья способами.

«Иногда мне хотелось пострадать, я нашел оправдание тому, что мог напиться или пропустить что-то», — признался артист.

По словам актера, такие жизненные неприятности, как развод, заставляют Ефремова прибегать к помощи из вне.

«Людьми, едой — всем, чем можно. Зависимое поведение — большая проблема. Я в свое время обратился за помощью».

Стоит отметить, что во время интервью Никита ни разу не заговорил об отце.

Напомним, что в 2015 году Никита Ефремов и Яна Гладких развелись. Ефремов состоял в браке с актрисой МХТ имени А. П. Чехова год. Сейчас актер встречается с телеведущей программы «Орел и решка» Марией Иваковой. Недавно пара вернулась с отдыха на Алтае.

Отметим, что в блоге «Честный развод» бывшей жены Павла Прилучного можно увидеть знаменитостей, которые расстались со своими женами и мужьями. Артисты делятся личным опытом нахождения себя после трудных отношений. Сама Муцениеце приняла решение развестись с Прилучным в феврале этого года.