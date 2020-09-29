Зефир и открытки своими руками: Кейт Миддлтон посетила скаутский лагерь

С недавних пор герцогиня Кембриджская является одним из руководителей этого движения.

Не так давно Кейт Миддлтон стала одним из руководителей Ассоциации скаутов Великобритании. Теперь же она решила сама узнать, как работает организация и посетила скаутский лагерь. Герцогиня Кембриджская приехала в один из неблагополучных районов Лондона и весело провела время в детской компании.

Как сообщает Hello, ребята вместе с Кейт жарили зефир на костре и разговаривали на самые разные темы. Также сделали открытки своими руками, которые отправили в дом престарелых. При этом все участники мероприятия строго соблюдали социальную дистанцию.

больше по теме Бюджетный вариант: Кейт Миддлтон вышла на прогулку в брюках из переработанных материалов Герцогиня Кембриджская прогулялась в парке и встретилась с другими мамами.

Кстати, ограничения, связанные с пандемией, королевские особы не всегда соблюдают. Так, недавно стало известно, что только Кейт и принцу Уильяму разрешено входить во двор частной школы, где учатся их дети. Остальные родители оставляют своих наследников за воротами учебного заведения.