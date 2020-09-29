Зефир и открытки своими руками: Кейт Миддлтон посетила скаутский лагерь

Не так давно Кейт Миддлтон стала одним из руководителей Ассоциации скаутов Великобритании. Теперь же она решила сама узнать, как работает организация и посетила скаутский лагерь. Герцогиня Кембриджская приехала в один из неблагополучных районов Лондона и весело провела время в детской компании.
Как сообщает Hello, ребята вместе с Кейт жарили зефир на костре и разговаривали на самые разные темы. Также сделали открытки своими руками, которые отправили в дом престарелых. При этом все участники мероприятия строго соблюдали социальную дистанцию.
Кстати, ограничения, связанные с пандемией, королевские особы не всегда соблюдают. Так, недавно стало известно, что только Кейт и принцу Уильяму разрешено входить во двор частной школы, где учатся их дети. Остальные родители оставляют своих наследников за воротами учебного заведения.