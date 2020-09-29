Загитова удивилась возвращению Медведевой к Тутберидзе

18-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию резко высказалась по поводу возвращения Медведевой в команду Тутберидзе.

Фигуристка Алина Загитова отреагировала на возвращение коллеги Евгении Медведевой к ее прежнему тренеру Этери Тутберидзе, пишет «Бизнес Online».

По словам новостного портала, Загитову смутило такое быстрое возвращение соотечественницы к бывшему тренеру. Удивил молодую спортсменку и якобы стоящий выбор на роль ведущей шоу «Ледниковый период» между ней и Медведевой. Дело в том, что у Алины не такой плотный соревновательный график, в отличие от Евгении. Никто уже не отрицает, что между девушками идет непрерывный соревновательный процесс.

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Пока неизвестно, действительно ли Загитова была против работы вместе с Медведевой. В последнее время спортсменка в основном проводит время на проекте Первого канала. Недавно Алина поделилась в Stories своего микроблога фотографией нового образа для шоу. Девушка надела блестящий комбинезон до колена и накрасила губы в ярко-красный.

Напомним, что в августе этого года продюсеры «Ледникового периода» объявили Алину Загитову соведущей Алексея Ягудина.