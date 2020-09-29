Поет, как мама: Пелагея показала подросшую дочку в лосинах и джинсовой куртке на прогулке

Пелагея в начале этого года объявила о расставании с Иваном Телегиным. В тот момент хоккеиста уже видели в компании другой женщины. Как оказалось, он не жил с женой уже около полугода. Примечательно, что супруги смогли сохранить дружеские отношения День рождения дочки Таисии они отпраздновали вместе. Малышка живет с мамой, но спортсмен навещает наследницу. Во время карантина артистка не разлучалась с девочкой, а теперь вновь совмещает работу и материнство.

Осенние недели были насыщенными у Пелагеи. Она снималась в разных проектах, давала концерты. По всей видимости, на днях ей удалось провести время дома с дочкой. В соцсети появилось видео, на котором ее наследница гуляет в парке. Таисия предстала в цветных лосинах с принтом, футболке и джинсовой куртке. Ее волосы были заплетены в косички. Она уверенно каталась на самокате и громко пела песню «Позарастали стежки-дорожки». Не исключено, что артистка пела эту песню, поэтому девочка ее выучила.

Дочка Пелагеи так выразительно пела, что поклонники пришли в настоящий восторг. Многие отметили, что у крохи мамин тембр голоса. Таисия смогла покорить сердца пользователей Сети. «Уже соскучились, смотрим с удовольствием», «Какая прелесть», «Просто браво», «Тембр мамочкин», «Сладкая девочка», «Да, умничка какая!!! Певунья от души, от самого сердца!», «Кажется, что такие детки бывают только в кино! Она подарок от бога!», «До чего же она милая. И очень, очень похожа на девочку 70-х, будто из прошлого», «Зыкину перепоет», — прокомментировали пост подписчики.