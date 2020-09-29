«Смело, дерзко, горячо»: Асмус в мини-шортах и ботинках-казаках похвасталась новым проектом

Кристина Асмус с наступлением нового сезона с головой ушла в работу. Месяц беспрерывных съемок нового шоу «Золото Геленджика», премьеры в театре, а теперь еще один проект – кажется, Асмус совсем не отдыхает. Девушка поведала своим поклонникам, что задействована в иммерсивном спектакле, работа в котором произвела на нее огромное впечатление:

«Опыт, который забыть и повторить невозможно!!!!!! Смело, дерзко, горячо!!!», — пишет актриса.

При этом Асмус запечатлелась на прогулке в джинсовых мини-шортах с модным необработанным краем, а также объемном свитере и низких ботинках-казаках. Парящая походка, в которой ее поймала фотокамера, выгодно подчеркнула длинные стройные ноги звезды.

Прочитав новость, кто-то из поклонников заметил, что отдыхать тоже нужно. На что Асмус ответила: «В 2021м!».

Кстати, насыщена съемками жизнь не только у Асмус, но и у ее экс-возлюбленного Гарика Харламова. Юморист играет главную роль в сериале «гусары», премьера которого состоится 5 октября на ТНТ.